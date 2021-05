Morto suicida a 24 anni Alberto Pastore | aveva ucciso il suo migliore amico

(Di venerdì 21 maggio 2021) Si è tolto la vita, il giovane chea coltellate ilper poi confessare il delitto sui socialsi è tolto la vita. Il 24enne non è riuscito a convivere con il pensiero del delitto commesso. Era l’agosto del 2019 quandohaa coltellate Yoan Leonardi, il suo. Il delitto è stato compiuto a seguito di un’accesa litigata tra i due scoppiata per motivi passionali.ha poi confessato l’atroce gesto via social network, prima su Instagram e poi con un post su Facebook. “Ho scoperto troppe cose dal mio. Non potevo ...

Agenzia_Ansa : È morto dopo circa un mese di agonia il 24enne che nel 2019 uccise l'amico e confessò il delitto sui social. Era r… - Piero42395724 : RT @Signorasinasce: #Ariccia : ragazzo si suicida lanciandosi dal ponte, morto #14enne . - M5S_No_Grazie : RT @PBerizzi: Sono stato assolto in tribunale a Bergamo dall'accusa di diffamazione nei confronti del medico condotto neonazista Gianantoni… - Signorasinasce : #Ariccia : ragazzo si suicida lanciandosi dal ponte, morto #14enne . - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: È morto dopo circa un mese di agonia il 24enne che nel 2019 uccise l'amico e confessò il delitto sui social. Era ricover… -

Alberto Pastore è morto in carcere, a 24 anni. Nell'agosto 2019 aveva ucciso a coltellate il suo migliore amico Yoan Leonardi, dopo un litigio per questioni sentimentali, e aveva confessato l'omicidio su Instagram e un post su Facebook. È morto dopo circa un mese di agonia, Alberto Pastore, il 24enne che nell'agosto 2019 uccise a coltellate l'amico Yoan Leonardi, confessando poi il delitto con stories su Instagram e un post su Facebook.