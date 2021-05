Minaccia un virologo, negazionista armato nascosto nei boschi. Caccia all'uomo in Belgio (Di venerdì 21 maggio 2021) Le autorità belghe hanno chiuso il parco nazionale vicino al confine olandese mentre proseguono le ricerche di un soldato ritenuto armato e pericoloso, che ha Minacciato il famoso virologo belga Marc Van Ranst. Il sospetto, un istruttore militare di tiro chiamato Jurgen Conings, è scomparso lunedì dopo aver prelevato armi da una caserma. Esperto di armi da fuoco, affiliato all’estrema destra e negazionista, il 46enne ha più volte Minacciato di morte il famoso virologo Marc Van Ranst, già bersaglio dei no mask e coordinatore della risposta nazionale alla pandemia di Covid-19. Van Ranst e la sua famiglia sono stati portati in una località segreta, in un programma di protezione temporaneo. L’ufficio del Pubblico ministero federale ha affermato di ritenere che l’uomo sia ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 21 maggio 2021) Le autorità belghe hanno chiuso il parco nazionale vicino al confine olandese mentre proseguono le ricerche di un soldato ritenutoe pericoloso, che hato il famosobelga Marc Van Ranst. Il sospetto, un istruttore militare di tiro chiamato Jurgen Conings, è scomparso lunedì dopo aver prelevato armi da una caserma. Esperto di armi da fuoco, affiliato all’estrema destra e, il 46enne ha più volteto di morte il famosoMarc Van Ranst, già bersaglio dei no mask e coordinatore della risposta nazionale alla pandemia di Covid-19. Van Ranst e la sua famiglia sono stati portati in una località segreta, in un programma di protezione temporaneo. L’ufficio del Pubblico ministero federale ha affermato di ritenere che l’sia ...

Advertising

Corriere : Negazionista armato nascosto nei boschi, minaccia di morte un virologo: caccia all’uomo... - Marilenapas : RT @HuffPostItalia: Minaccia un virologo, negazionista armato nascosto nei boschi. Caccia all'uomo in Belgio - ascochita : RT @HuffPostItalia: Minaccia un virologo, negazionista armato nascosto nei boschi. Caccia all'uomo in Belgio - alessandro_rota : RT @HuffPostItalia: Minaccia un virologo, negazionista armato nascosto nei boschi. Caccia all'uomo in Belgio - HuffPostItalia : Minaccia un virologo, negazionista armato nascosto nei boschi. Caccia all'uomo in Belgio -