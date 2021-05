Massimo Lopez: perché non cammina o sta in sedia a rotelle? (Di venerdì 21 maggio 2021) Massimo Lopez è un personaggio televisivo, comico attore e conduttore di grande successo che piace molto al grande pubblico. Lui questa sera, venerdì 21 maggio, sarà protagonista della prima serata di Rai Uno a Top Dieci condotto da Carlo Conti. Scopriamo qualcosa in più su di lui e sul fatto che le ultime apparizioni che ha fatto in televisione sono sulla sedia a rotelle. Cosa è successo all’attore? Massimo Lopez ha dichiarato in più interviste che vive momentaneamente in sedie a rotelle perché è stata sottoposto ad un intervento al piede che lo costringe a non camminare. In più occasioni Massimo Lopez ha detto che la sua condizione è solo provvisoria, ma in tale occasione si è reso conto della ... Leggi su puglia24news (Di venerdì 21 maggio 2021)è un personaggio televisivo, comico attore e conduttore di grande successo che piace molto al grande pubblico. Lui questa sera, venerdì 21 maggio, sarà protagonista della prima serata di Rai Uno a Top Dieci condotto da Carlo Conti. Scopriamo qualcosa in più su di lui e sul fatto che le ultime apparizioni che ha fatto in televisione sono sulla. Cosa è successo all’attore?ha dichiarato in più interviste che vive momentaneamente in sedie aè stata sottoposto ad un intervento al piede che lo costringe a nonre. In più occasioniha detto che la sua condizione è solo provvisoria, ma in tale occasione si è reso conto della ...

