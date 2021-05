Le scomode verità del principe Harry | tutte le nuove rivelazioni a Oprah Winfrey

Leggi su amica

(Di venerdì 21 maggio 2021) Al netto del giudizio sull’opportunità o meno di esporsi (ed esporre l’intimità della royal family), è indubbio che ilha bisogno di raccontare la sua. Una necessità fisica. Che risulta ancora più chiara nell’ultima chiacchierata esplosiva con l’amica e sodale. Nella serie targata Apple Tv+ The me you can’t see, che i due hanno ideato e prodotto (prima dell’accordo multimilionario del Duca di Sussex con Netflix). E che è appena stata pubblicata sulla piattaforma streaming. È unche non risparmia niente e nessuno. Ancora una volta puntando il dito contro la sua famiglia. Che non ha saputo aiutarlo quando ne ha avuto un disperato bisogno. Solo l’incontro con Meghan Markle lo ha salvato da una fine certa: l’oblio nella sua mente. Ma ecco i momenti ...