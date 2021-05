Lavoro e formazione in edilizia, a Napoli nasce una banca dati. Acen, intesa con Cassa edile e sindacati (Di venerdì 21 maggio 2021) “Favorire l’incrocio fra domanda e offerta di Lavoro” edile nella città metropolitana di Napoli e “puntare all’affermazione della Borsa del Lavoro edile Nazionale”: sono gli obiettivi principali dell’intesa sottoscritta oggi negli uffici dell’Acen, oltre che dall’associazione napoletana dei costruttori, da Anpal Servizi spa, Centro formazione e Sicurezza (Cfs) Napoli, Cassa edile di Napoli, e sindacati edili (Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil di Napoli). “Con questo accordo, nel nostro ruolo di assistenza tecnica alla Regione Campania – precisa Michele Raccuglia, responsabile Campania Calabria Anpal Servizi Spa -, puntiamo a rafforzare la rete degli ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 21 maggio 2021) “Favorire l’incrocio fra domanda e offerta dinella città metropolitana die “puntare all’affermazione della Borsa delNazionale”: sono gli obiettivi principali dell’sottoscritta oggi negli uffici dell’, oltre che dall’associazione napoletana dei costruttori, da Anpal Servizi spa, Centroe Sicurezza (Cfs)di, eedili (Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil di). “Con questo accordo, nel nostro ruolo di assistenza tecnica alla Regione Campania – precisa Michele Raccuglia, responsabile Campania Calabria Anpal Servizi Spa -, puntiamo a rafforzare la rete degli ...

