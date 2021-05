La bolla dei canali per bambini (Di venerdì 21 maggio 2021) Peppa Pig La sua “dipartita” sul digitale è stata la prima coltellata inflitta alla cara vecchia generalista. E ora la tv dei ragazzi (lineare) fatica per lo stesso colpo, o forse peggiore, inflitto da altri. Una parabola discendente causata da concorrenza monstre, strategie low budget e di cannibalizzazione. La kids tv ha sfruttato da subito le potenzialità derivanti dall’avvento del digitale terrestre. In poco tempo la programmazione a base di cartoni animati è diventata il cuore per una miriade di canali tematici, costringendo la generalista a battere in ritirata. canali come Boing (nato nel novembre 2004) hanno cominciato a rosicchiare quote di share arrivando a superare l’1% nel totale individui. Un successo ottenuto a costi bassi e capace di far gola ai pubblicitari, ringalluzziti dal poter fare affidamento su un pubblico così definito e ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 21 maggio 2021) Peppa Pig La sua “dipartita” sul digitale è stata la prima coltellata inflitta alla cara vecchia generalista. E ora la tv dei ragazzi (lineare) fatica per lo stesso colpo, o forse peggiore, inflitto da altri. Una parabola discendente causata da concorrenza monstre, strategie low budget e di cannibalizzazione. La kids tv ha sfruttato da subito le potenzialità derivanti dall’avvento del digitale terrestre. In poco tempo la programmazione a base di cartoni animati è diventata il cuore per una miriade ditematici, costringendo la generalista a battere in ritirata.come Boing (nato nel novembre 2004) hanno cominciato a rosicchiare quote di share arrivando a superare l’1% nel totale individui. Un successo ottenuto a costi bassi e capace di far gola ai pubblicitari, ringalluzziti dal poter fare affidamento su un pubblico così definito e ...

Advertising

davidecoita : @GGspecial ????Se esci dalla bolla dei social (Fb e IG, fatto) ti rendi conto che la realtà è diversa dalle storie In… - StefanoRod86 : @ilDeriu Da quel punto di vista concordo. Da un senso maggiore alla RS, soprattutto per le squadre dalla 9 alla 12-… - BruNO16503135 : @SimonettaColt4 @Cecco_Piantoni @setidicessi Qui il maestro dei maestri era in bolla, col cervello intendo Poi qual… - Marta_Brambilla : RT @aralia_a: Ambrosius Bosschaert the Elder (1573 - 1621) pittore olandese si specializzò nel dipingere composizioni floreali, la coincide… - giontonon : RT @ILupobianco: @Capobianco2005C @valy_s @Marcell77640487 @Cartabellotta I lodown in assenza di creazione della BOLLA non servono (zeroCov… -