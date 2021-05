Khrystyna Novak: ritrovato il cadavere della ragazza sei mesi dopo l’omicidio (Di venerdì 21 maggio 2021) Arriva la seconda svolta in questa vicenda davvero assurda. dopo l’arresto del presunto assassino della Novak, è stato ritrovato anche il suo cadavere. La notizia è stata data dalle testate nazionali oggi, 21 maggio 2021 a oltre sei mesi dalla scomparsa della donna. Il corpo di Khrystyna Novak è stato ritrovato in un casolare nei pressi di Castelfranco di Sotto, paese nella provincia di Pisa. Il corpo della Novak non era poi così distante da dove la 29enne viveva prima che di lei si perdessero le tracce. La notizia è stata data in anteprima questa mattina dal quotidiano “Il Tirreno” e, come detto in precedenza, ripresa poi da tutte le testate nazionali. Del caso si era occupato in ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 21 maggio 2021) Arriva la seconda svolta in questa vicenda davvero assurda.l’arresto del presunto assassino, è statoanche il suo. La notizia è stata data dalle testate nazionali oggi, 21 maggio 2021 a oltre seidalla scomparsadonna. Il corpo diè statoin un casolare nei pressi di Castelfranco di Sotto, paese nella provincia di Pisa. Il corponon era poi così distante da dove la 29enne viveva prima che di lei si perdessero le tracce. La notizia è stata data in anteprima questa mattina dal quotidiano “Il Tirreno” e, come detto in precedenza, ripresa poi da tutte le testate nazionali. Del caso si era occupato in ...

