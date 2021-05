Inter, Oriali preoccupato: "Non sappiamo nulla" (Di venerdì 21 maggio 2021) Il team manager dell'Inter Gabriele Oriali alla Gazzetta dello Sport spiega senza giri di parole la situazione dell'Inter: 'Sono preoccupato perché non c'è ancora un programma definito. Date e sede del ritiro, non ci è stato comunicato nulla. Tutti ... Leggi su sport.virgilio (Di venerdì 21 maggio 2021) Il team manager dell'Gabrielealla Gazzetta dello Sport spiega senza giri di parole la situazione dell': 'Sonoperché non c'è ancora un programma definito. Date e sede del ritiro, non ci è stato comunicato. Tutti ...

FBiasin : #Oriali è preoccupato? Sì. Come #Conte, #Marotta e il resto della dirigenza attende di conoscere i piani della prop… - sportmediaset : Parla Oriali: '#Conte resta? Bisogna capire i piani di Suning'. #SportMediaset - peppe040688 : Sto con #Oriali, xkè lele è l'#inter. Sto con #Conte, xkè antonio ha capito l'@inter. Sto con #Marotta, xkè Beppe h… - MarisciaFox : RT @90ordnasselA: “Io e Conte siamo venuti all’Inter per riportarla a vincere. Ci è stato chiesto di vincere in tre anni. Al primo ci siamo… - InterClubNW : RT @FBiasin: #Oriali è preoccupato? Sì. Come #Conte, #Marotta e il resto della dirigenza attende di conoscere i piani della proprietà #Inte… -