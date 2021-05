Inquinamento acustico al parco Fano di Torrione: la denuncia (Di venerdì 21 maggio 2021) Inquinamento acustico nei pressi del parco Fano di Torrione e delle zone limitrofe. A denunciarlo il capogruppo al Comune di Forza Italia, Roberto Celano che evidenzia come i residenti lamentino condizioni di invivibilità per l’esasperante Inquinamento acustico determinato dal passaggio dei treni. “In più circostanze avrebbero, inascoltati, sollecitato le Istituzioni affinché intervenissero per ridurre l’impatto acustico del passaggio dei convogli ferroviari”, ha dichiarato Celano che propone, per limitare l’Inquinamento acustico di prevedere l’installazione di pannelli fonoassorbenti lungo il tragitto ferroviario. Da qui la richiesta di intervento da parte dell’amministrazione comunale di Salerno ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 21 maggio 2021)nei pressi deldie delle zone limitrofe. Arlo il capogruppo al Comune di Forza Italia, Roberto Celano che evidenzia come i residenti lamentino condizioni di invivibilità per l’esasperantedeterminato dal passaggio dei treni. “In più circostanze avrebbero, inascoltati, sollecitato le Istituzioni affinché intervenissero per ridurre l’impattodel passaggio dei convogli ferroviari”, ha dichiarato Celano che propone, per limitare l’di prevedere l’installazione di pannelli fonoassorbenti lungo il tragitto ferroviario. Da qui la richiesta di intervento da parte dell’amministrazione comunale di Salerno ...

