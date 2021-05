“Incinta dopo la violenza” L’amata cantante racconta tutto con dolore | “Mi disse di togliermi i vestiti…”

(Di venerdì 21 maggio 2021) Larompe il silenzio. Il racconto sul passato rivela alcuni dettagli fino ad oggi sconosciuti. Senza alcun filtro, la celebrità reduce dall’esperienza professionale che l’ha vista di recente protagonista indiscussa di una serie di Oprah Winfrey e del Principe Harry sulla salute mentale The Me You Can’t See, decide di riavvolgere il nastro del tempo e rivela cosa è accaduto nella sua vita quando aveva solo 19 anni. Per la prima volta laaffronta un capitolo decisamente doloroso che è appartenuto al suo passato. Un episodio personale poi sfociato in un percorso mirato alla riconquista di un benessere psico-fisico: “Ho passato cose orribili di cui oggi posso ridere, ma solo perché sono stata sottoposta a terapia mentale e fisica per poter guarire durante gli anni”,. Non è stato facile affrontare quel ...

Gaga ha raccontato il suo dolore a 'cuore aperto' e senza filtri nel primo episodio di The Me You Can't See, la docu - serie di Winfrey e Prince ...È lo stesso dolore che ho provato quando mi ha lasciatadai miei genitori. Ero stata violentata e mi avevano lasciata chiusa in uno studio per mesi." La cantante ha continuato svelando su ...Lady Gaga choc. La pop star americana ha rivelato di essere stata violentata a 19 anni da un produttore musicale che "l'ha lasciata incinta in un angolo" dopo mesi di abusi. La pop star e vincitrice ...Lady Gaga è una dei protagonisti di ‘The Me You Can’t See”, la serie tv prodotta dal principe Harry e Oprah Winfrey sulla salute mentale ...