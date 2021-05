Il ministro Giovannini: “Nel Pnrr i fondi per Porta Sud; stazione riqualificata e campus scolastico” (Di venerdì 21 maggio 2021) Sarà inserito all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) il progetto di riqualificazione dello scalo ferroviario di Bergamo e dell’area circostante. Lo ha annunciato il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili Enrico Giovannini incalzato dal presidente di Confindustria Bergamo Stefano Scaglia nel corso dell’incontro dedicato a ‘Infrastrutture e sviluppo sostenibile’ a Bergamo Next Level. “Nel Pnrr è inserito il progetto per la risistemazione non solo della stazione, ma di tutta l’area. C’è un finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili e, in parte, del Ministero dell’Istruzione che consentirà di realizzare questo progetto molto bello, con un investimento di riqualificazione imPortante”. Il progetto a cui si ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 21 maggio 2021) Sarà inserito all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza () il progetto di riqualificazione dello scalo ferroviario di Bergamo e dell’area circostante. Lo ha annunciato ildelle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili Enricoincalzato dal presidente di Confindustria Bergamo Stefano Scaglia nel corso dell’incontro dedicato a ‘Infrastrutture e sviluppo sostenibile’ a Bergamo Next Level. “Nelè inserito il progetto per la risistemazione non solo della, ma di tutta l’area. C’è un finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili e, in parte, del Ministero dell’Istruzione che consentirà di realizzare questo progetto molto bello, con un investimento di riqualificazione imnte”. Il progetto a cui si ...

Advertising

SpelatGiorgio : RT @UILofficial: #PNRR: I sindacati incontrano il Ministro Giovannini per un confronto sulle misure relative alle infrastrutture e alla mob… - filca_lazionord : RT @CislNazionale: #Recovery, i leader di #CgilCislUil incontrano #Giovannini: “Dal ministro impegno a dare continuità al confronto per mon… - AleRinaldi75 : RT @CislNazionale: #Recovery, i leader di #CgilCislUil incontrano #Giovannini: “Dal ministro impegno a dare continuità al confronto per mon… - VincenzoDellOr2 : RT @CislNazionale: #Recovery, i leader di #CgilCislUil incontrano #Giovannini: “Dal ministro impegno a dare continuità al confronto per mon… - FernandoVecchi3 : RT @CislNazionale: #Recovery, i leader di #CgilCislUil incontrano #Giovannini: “Dal ministro impegno a dare continuità al confronto per mon… -