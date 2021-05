Governare il futuro. I siti di incontri online, un pezzo del web nell’ombra (Di venerdì 21 maggio 2021) Nancy Jo Sales è una giornalista americana che ha appena scritto un libro il cui titolo dice tutto o quasi: la mia vita segreta nell’inferno dei siti di incontri. Il libro è una retrospettiva scritta a tinte crude e realiste di quello che succede, sotto decine di angoli di prospettiva diversi, nei siti di incontri online, sempre e durante la pandemia più di sempre. La tesi del libro è che le società che offrono servizi di dating online rappresentino un comparto dell’industria digitale multimiliardario che, tuttavia, a differenza di Google, Facebook, Amazon, Twitter e gli altri giganti dei social network viene, generalmente, lasciato nell’ombra da regolatori, autorità di vigilanza e media più inclini a puntare l’indice contro le big tech che contro, le pur non meno big ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 21 maggio 2021) Nancy Jo Sales è una giornalista americana che ha appena scritto un libro il cui titolo dice tutto o quasi: la mia vita segreta nell’inferno deidi. Il libro è una retrospettiva scritta a tinte crude e realiste di quello che succede, sotto decine di angoli di prospettiva diversi, neidi, sempre e durante la pandemia più di sempre. La tesi del libro è che le società che offrono servizi di datingrappresentino un comparto dell’industria digitale multimiliardario che, tuttavia, a differenza di Google, Facebook, Amazon, Twitter e gli altri giganti dei social network viene, generalmente, lasciatoda regolatori, autorità di vigilanza e media più inclini a puntare l’indice contro le big tech che contro, le pur non meno big ...

MarioPolese : RT @FaustoDeMaria: Abbiamo per fortuna uno dei migliori governi nel momento più buio, e peraltro di unità nazionale Tutte le forze politich… - attilasarti : RT @FaustoDeMaria: Abbiamo per fortuna uno dei migliori governi nel momento più buio, e peraltro di unità nazionale Tutte le forze politich… - Moixus1970 : RT @FaustoDeMaria: Abbiamo per fortuna uno dei migliori governi nel momento più buio, e peraltro di unità nazionale Tutte le forze politich… - danieledv79 : RT @FaustoDeMaria: Abbiamo per fortuna uno dei migliori governi nel momento più buio, e peraltro di unità nazionale Tutte le forze politich… - FaustoDeMaria : Abbiamo per fortuna uno dei migliori governi nel momento più buio, e peraltro di unità nazionale Tutte le forze pol… -

Ultime Notizie dalla rete : Governare futuro Ostuni. Forum della Società Civile: Interventi per Villanova. Si è preso atto che, dopo 12 anni dal bando di affidamento, il futuro del Porto rimane incerto ed ... Non è possibile governare lo sviluppo del territorio con una normativa (P. R. G.) obsoleta e legata ...

Se Palazzo Chigi ora divide gli alleati Giorgia e Matteo Il campo in cui si giocherà il futuro dell'Italia sarà diverso dall'attuale, lui non ci sarà. 'Fate ... Eppure solo poche ore prima la leader della destra sovranista s'era detta pronta a governare la ...

Governare il futuro. I vestiti, ora, li proveremo online L'HuffPost Governare il futuro. I siti di incontri online, un pezzo del web nell’ombra Puntata n.48 del podcast curato per Huffpost da Guido Scorza. Oggi si parla di ciò che succede nei siti di appuntamenti, sempre e durante la pandemia più di sempre ...

Draghi al governo o al Quirinale? "Ora è più utile come premier" di Giovanni Rossi Palazzo Chigi o Quirinale? Per Ernesto Galli della Loggia, 79 anni, storico e politologo di chiara fama, il dibattito sulla migliore collocazione di Mario Draghi al servizio del Paes ...

Si è preso atto che, dopo 12 anni dal bando di affidamento, ildel Porto rimane incerto ed ... Non è possibilelo sviluppo del territorio con una normativa (P. R. G.) obsoleta e legata ...Il campo in cui si giocherà ildell'Italia sarà diverso dall'attuale, lui non ci sarà. 'Fate ... Eppure solo poche ore prima la leader della destra sovranista s'era detta pronta ala ...Puntata n.48 del podcast curato per Huffpost da Guido Scorza. Oggi si parla di ciò che succede nei siti di appuntamenti, sempre e durante la pandemia più di sempre ...di Giovanni Rossi Palazzo Chigi o Quirinale? Per Ernesto Galli della Loggia, 79 anni, storico e politologo di chiara fama, il dibattito sulla migliore collocazione di Mario Draghi al servizio del Paes ...