Giappone: inflazione ancora negativa ad aprile, peggio delle attese (Di venerdì 21 maggio 2021) (Teleborsa) – Resta negativa l'inflazione in Giappone ad aprile. Secondo l'Ufficio nazionale di statistica, l'indice dei prezzi al consumo (CPI) ha registrato una variazione negativa dello 0,4% su anno seppur ad un ritmo inferiore rispetto a quanto previsto dagli analisti (-0,5%) e contro il -0,2% di marzo. Il dato su base mensile evidenzia un calo dello 0,4%. Il dato core, che esclude la componente alimentare, registra un -0,1% a livello tendenziale come a marzo e contro il -0,5% stimato dal consensus.

