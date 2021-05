G20 | Draghi | ' prevenire pandemia | impegno contro danni ambientali'

(Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "Nel perseguire una strategia comune perfuture pandemie, dobbiamo mantenere il nostroa limitare ie ad affrontare la crisi climatica. Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile forniscono una serie di target utili per raggiungere questo obiettivo generale, a partire dalla conferenza COP26 che l'Italia presiederà quest'anno insieme al Regno Unito". Lo ha detto il premier Mario, nel corso della conferenza stampa a chiusura del Global Health Summit. "La Dichiarazione di Roma - ha rimarcato il presidente del Consiglio - sottolinea giustamente l'importanza di perseguire un approccio “One Health” per preservare la sicurezza umana, animale e ambientale. Questa è la priorità fondamentale della Presidenza italiana del G20. Il gruppo di esperti ...

La presidenza italiana delha tra le sue priorità un 'approccio 'One Health'' che permetta di 'preservare la sicurezza umana, animale e ambientale'. Lo ha detto Mario, al termine del Global health summit. 'La ...Roma, 21 mag 18:33 - necessario evitare che la crisi sanitaria provocata dal Covid - 19 si aggravi con una crisi del debito per i Paesi più poveri. Lo ha detto...Condividi questo articolo:Roma, 21 mag. (Adnkronos) – “Nel perseguire una strategia comune per prevenire future pandemie, dobbiamo mantenere il nostro impegno a limitare i danni ambientali e ad affron ...Nella veste di presidenza del G20, vogliamo guidare la spinta globale a progettare ... repentaglio l'incentivo ad innovare per le aziende farmaceutiche», ha continuato Draghi. Tuttavia «questa ...