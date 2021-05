Franchising sigarette elettroniche | Svapoweb compie due anni

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 maggio 2021) (Benevento 21 maggio 2021) - Benevento, 21.05.2021 - Nel giro di duesono stati ben 172 i punti vendita inaugurati da Un percorso che è appena cominciato Tra le città che più di recente hanno accolto l'inaugurazione di un puntoci sono Trezzano sul Naviglio, in provincia di Milano, e Monterotondo, in provincia di Roma; ma vale la pena di citare anche Maddaloni in provincia di Caserta, Lanciano in provincia di Chieti, Ostia in provincia di Roma, Cassano Magnago in provincia di Varese, Cava de' Tirreni in provincia di Salerno e Casoria in provincia di Napoli. Insomma, un vero e proprio giro d'Italia da Nord a Sud, e il bello è che il percorso non è che all'inizio. Come ha affermato il Ceo diArcangelo Bove, questi duesono stati pieni di novità e molto intensi. La strada del ...