Europei di Budapest 2021: Quadarella oro nei 1500, bronzo per la Caramignoli (Di venerdì 21 maggio 2021) Italia sempre più protagonista agli Europei di Budapest 2021. Simona Quadarella ha conquistato l'oro nei 1500 stile libero con il tempo di 15? 53? 59 battendo la russa Anastasia Kirpinchicova, seconda a 16? 01? 06. Terza l'altra azzurra in gara, Martina Rita Caramignoli. Europei di Budapest 2021: come sono andate Quadarella e Caramignoli? Simona Quadarella sale sul trono d'Europa bissando il successo di Glasgow del 2018 e conquistando il quinto oro della sua carriera. La 22enne romana ha imposto subito il suo ritmo percorrendo in solitaria tutte le 30 vasche diventando irraggiungibili per le avversarie. La seconda classificata, la russa Anastasia Kirpinchicova, giunge a 7 ...

