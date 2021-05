Diritto alla salute e obbligatorietà dei vaccini (Di venerdì 21 maggio 2021) In un articolo di inizio pandemia (16 marzo 2020) sulla legittimità costituzionale delle misure di contenimento adottate dal Governo dell’epoca, sostenevo non solo l’assenza di alcun profilo di incostituzionalità, ma anche la doverosità delle stesse, ai fini della tutela del Diritto alla salute, che l’art. 32 della Costituzione definisce “fondamentale”. Avevo scritto allora che tale qualifica non era dovuta ad una sorta di gerarchia dei diritti costituzionali, ma al carattere funzionale che la “salute” assume ai fini del pieno esercizio della cittadinanza attiva, del Diritto di libera manifestazione del pensiero, riunione, circolazione, partecipazione alla vita politica. Il dovere di non giocare con la salute degli altri Sull’argomento e con ben altra autorevolezza è ... Leggi su leurispes (Di venerdì 21 maggio 2021) In un articolo di inizio pandemia (16 marzo 2020) sulla legittimità costituzionale delle misure di contenimento adottate dal Governo dell’epoca, sostenevo non solo l’assenza di alcun profilo di incostituzionalità, ma anche la doverosità delle stesse, ai fini della tutela del, che l’art. 32 della Costituzione definisce “fondamentale”. Avevo scritto allora che tale qualifica non era dovuta ad una sorta di gerarchia dei diritti costituzionali, ma al carattere funzionale che la “” assume ai fini del pieno esercizio della cittadinanza attiva, deldi libera manifestazione del pensiero, riunione, circolazione, partecipazionevita politica. Il dovere di non giocare con ladegli altri Sull’argomento e con ben altra autorevolezza è ...

