Diretta meteo: Centro Nord al SOLE, al Nord nubi minacciose. Radar (Di venerdì 21 maggio 2021) Questa mattina possiamo affermare, senza paura d'essere smentiti, che lo scenario meteo implica una netta contrapposizione tra regioni del Centro Sud, ISOLE Maggiori comprese, e regioni del Nord Italia. Foto meteosat 21 05 2021Da un lato c'è l'Alta Pressione, che prova a prendere il sopravvento, dall'altro lato abbiamo la coda di una perturbazione atlantica che provoca il transito di nubi a tratti corpose e minacciose. Sarà bene focalizzare l'attenzione soprattutto su quest'ultimo elemento, difatti nell'arco della giornata si prospetta un peggioramento del tempo sui settori alpini occidentali, peggioramento che progressivamente dovrebbe coinvolgere gran parte delle Alpi e delle Prealpi. I modelli matematici ad alta risoluzione ci dicono che avremo ...

