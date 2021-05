Daniele Liotti spiazza in diretta e ammette tutto | “Una delle fiction più difficili da girare”

(Di venerdì 21 maggio 2021) Ospite della trasmissione I Soliti Ignoti, l’attore ha rivelato inqualcosa che nessuno si sarebbe mai aspettato da parte sua, un retroscena molto sofferto. Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata dellaUn passo dal cielo 6 – I Guardiani che si riconfermata anche in questa nuova sesta stagione un successo per quanto riguarda gli ascolti televisivi. Abbiamo incontratonei panni di Francesco Neri che ha preso egregiamente le parti del suo predecessore affiancato dal fedele amico Vincenzo Nappi. Mentre attendiamo di sapere se verrà realizzata anche la settima stagione, intanto il pubblico a casa si è fatto gli occhi ammirando i paesaggi suggestivi proposti proprio nella serie, ovvero la meravigliosa corniceDolomiti Bellunesi patrimonio Unesco. E proprio di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Daniele Liotti

... The Mule Ecco i programmi andati in onda ieri sera, giovedì 20 maggio , sulle principali reti televisive: su Rai1 l' ultima puntata di Un passo dal cielo 6 - I Guardiani (fiction con) ...Ospite - detective de, protagonista della fiction 'Un passo dal cielo 6'. Ancora una volta si gioca per devolvere il montepremi al Centro Astalli per i rifugiati. Il percorso diè molto buono, l'...La domanda che tutti si pongono è: ci sarà Un Passo dal cielo 7? Le ultime news sulla fiction di successo di Rai 1 con Daniele Liotti.Ospite-detective de I Soliti Ignoti Daniele Liotti, protagonista della fiction "Un passo dal cielo 6". Ancora una volta si gioca per devolvere il montepremi al Centro Astalli per ...