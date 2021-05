Covid, rifiutano il vaccino: sospesi da Rsa 18 operatori no vax. Restano senza stipendio (Di venerdì 21 maggio 2021) E’ stata pesante l’applicazione del decreto sull'obbligo vaccinale in una fondazione che gestisce Rsa per anziani in provincia di Verona. Sono ben 18 gli operatori sociosanitari sospesi dal lavoro... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 21 maggio 2021) E’ stata pesante l’applicazione del decreto sull'obbligo vaccinale in una fondazione che gestisce Rsa per anziani in provincia di Verona. Sono ben 18 glisociosanitaridal lavoro...

Advertising

infoitinterno : Rifiutano vaccino covid, Rsa sospende 18 operatori no vax: restano senza stipendio - _ShiverEyes : Scorrendo l' hashtag #VaccinoAntiCovid ho scoperto centinaia di virologi, medici, scienziati e premi Nobel: come è… - FDegradi : @Corriere Malta rifiuta,Spagna respinge con carri armati, Germania respinge con soldi alla Turchia , e l’Italia inc… - do_silamenta : Chi sostiene che rifiutano di rilasciare cure per il covid per finanziare i vaccini,chi che ci stanno avvelenando,… - TgrRai : RT @TgrRaiPuglia: A #Brindisi oggi la diffida agli infermieri che rifiutano la #vaccinazione contro il #Covid. Se non cambieranno idea - an… -