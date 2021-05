Covid in Italia: oggi 5.218 nuovi casi, picco di decessi (218) dovuto al riconteggio in Campania (Di venerdì 21 maggio 2021) Covid oggi Italia bollettino 21 maggio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia. Sono 5.218 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore su un totale di 269.744 tamponi testati; l’indice di positività oggi scende all’1,9%. Nelle ultime 24 ore si registrano altri 218 decessi di persone positive al virus che fanno salire il totale dei morti positivi al Covid in Italia sopra quota 125mila. Il picco di decessi è dovuto anche ad un riconteggio della regione Campania, di cui diamo conto in questo articolo.



