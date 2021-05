Coronavirus, in netta discesa i ricoveri in Italia (Di venerdì 21 maggio 2021) Prosegue il calo della curva epidemica in Italia. I casi di oggi sono 5.218, contro i 5.741 di ieri e soprattutto i 7.567 di venerdì scorso. Con 269.744 tamponi, 18mila più di ieri, tanto che il tasso... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 21 maggio 2021) Prosegue il calo della curva epidemica in. I casi di oggi sono 5.218, contro i 5.741 di ieri e soprattutto i 7.567 di venerdì scorso. Con 269.744 tamponi, 18mila più di ieri, tanto che il tasso...

