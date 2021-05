Coronavirus | i colori delle regioni dal 24 maggio

Leggi su newsmondo

(Di venerdì 21 maggio 2021) . Sarà un’Italia tutta gialla per l’ultima settimana del mese. ROMA – . Il ministro Speranza, come annunciato sui social, si appresta a firmare un’ordinanza per mettere tutta l’Italia in zona gialla. I numeri, infatti, sono positivi e anche la Valle d’Aosta, l’unica regione in arancione nell’ultima settimana, è pronta a passare nella fascia con meno restrizioni. Un quadro in netto miglioramento nel nostro Paese. Tutte lehanno un indice Rt al di sotto di 1 e soprattutto la pressione sui servizi sanitari sotto la soglia limite. Nei prossimi giorni possibile un nuovo confronto all’interno dellaranza per capire dove e se intervenire con un ulteriore allentamentorestrizioni. In arrivo la zona bianca Dati che dovrebbe portare presto la zona bianca in Italia. Dal 1° giugno nella fascia con minori restrizioni ...