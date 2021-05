Concorso ordinario docenti, il Decreto Sostegni Bis prevederà procedure semplificate: si parte con le STEM (Di venerdì 21 maggio 2021) Novità in arrivo per la scuola, nel Decreto Sostegni Bis si affronta la questione della mancanza di professori nelle scuole. Si lavora per organizzare procedure semplificate per il Concorso ordinario docenti e già da questa estate partiranno le selezioni per le materie STEM. Concorso ordinario: al via con le STEM STEM è un acronimo in lingua inglese per Science, Technology, Engineering, Mathematics. Le materie STEM sono dunque le discipline accademiche della scienza, della tecnologia, dell’ingegneria e della matematica. Proprio in questi campi si registra la maggior carenza di docenti. I posti in Concorso sarebbero così ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 21 maggio 2021) Novità in arrivo per la scuola, nelBis si affronta la questione della mancanza di professori nelle scuole. Si lavora per organizzareper ile già da questa estate partiranno le selezioni per le materie: al via con leè un acronimo in lingua inglese per Science, Technology, Engineering, Mathematics. Le materiesono dunque le discipline accademiche della scienza, della tecnologia, dell’ingegneria e della matematica. Proprio in questi campi si registra la maggior carenza di. I posti insarebbero così ...

