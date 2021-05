Cinema | direttore Marvel si pente | ' Tilda Swinton in ' Doctor Strange' è stato un errore' **

(Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag. (Adnkronos) - La controversa scelta dinei panni dell'Antico nel film '' del 2016 èun. Ad ammetterlo è il presidente deiStudios Kevin Feige che sino ad oggi aveva sempre difeso la scelta della bravissima attrice. Oggi però, secondo quanto riporta il sito specializzato Deadline Hollywood, parlando con Men's Health si è scusato: "perun", ha detto esplicitamente. Per il boss della, il clamore per aver sceltocome guru delle arti magiche tibetane è"un campanello d'allarme". All'epoca dello ...

