Calcio: Ranieri, ‘lascio la Samp, non c’erano presupposti per restare’ (Di venerdì 21 maggio 2021) Genova, 21 mag. – (Adnkronos) – “Oggi ho detto alla squadra che non resterò un altro anno. Non ci sono i contenuti, i presupposti per restare”. Claudio Ranieri annuncia così il suo addio alla Sampdoria. “Voglio ringraziare tutti: dallo staff medico, allo staff di fisioterapisti, i miei collaboratori e soprattutto la squadra -aggiunge il tecnico romano al sito della Sampdoria-. Oggi ho parlato loro, sono stati dei ragazzi meravigliosi perchè soprattutto l’anno scorso nel lockdown, quando noi mandavamo le mail per lavorare, loro lo hanno fatto alla grande e i risultati si sono visti. Questo grazie alla loro grande professionalità. Quest’anno è stato un campionato bello, combattuto, abbiamo fatto delle ottime partite. Qualcuna l’abbiamo sbagliata ma questo ci sta nel Calcio. Voglio ringraziarli di vero ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 21 maggio 2021) Genova, 21 mag. – (Adnkronos) – “Oggi ho detto alla squadra che non resterò un altro anno. Non ci sono i contenuti, iper restare”. Claudioannuncia così il suo addio alladoria. “Voglio ringraziare tutti: dallo staff medico, allo staff di fisioterapisti, i miei collaboratori e soprattutto la squadra -aggiunge il tecnico romano al sito delladoria-. Oggi ho parlato loro, sono stati dei ragazzi meravigliosi perchè soprattutto l’anno scorso nel lockdown, quando noi mandavamo le mail per lavorare, loro lo hanno fatto alla grande e i risultati si sono visti. Questo grazie alla loro grande professionalità. Quest’anno è stato un campionato bello, combattuto, abbiamo fatto delle ottime partite. Qualcuna l’abbiamo sbagliata ma questo ci sta nel. Voglio ringraziarli di vero ...

Advertising

SkySport : Ranieri lascia la Sampdoria: decisione comunicata a giocatori e dirigenti. Le news - CORNERNEWS24 : #Calcio - Ranieri lascia la Samp, non c'erano i presupposti per restare L'allenatore annuncia l'addio: 'Ho comunica… - fisco24_info : Ranieri lascia la Samp, non c'erano i presupposti per restare: L'allenatore annuncia l'addio: 'Ho comunicato alla s… - IlmsgitSport : Serie A, l'addio di Ranieri alla Sampdoria: «Non ci sono i presupposti per rimanere» - ilmessaggeroit : Serie A, l'addio di Ranieri alla Sampdoria: «Non ci sono i presupposti per rimanere» -