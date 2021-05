Amici 20, Aka7even rivela qual era il suo preferito tra i giudici del serale e con quali artisti gli piacerebbe duettare (Di venerdì 21 maggio 2021) Aka7even è stato uno dei finalisti di Amici 20. Grazie al talent di Maria De Filippi, Luca Marzano ha mostrato tutto il suo talento e i suoi pezzi stanno riscuotendo un ottimo successo sia in radio che sui social. Oggi è uscito il suo primo album e, come da previsione, è già ai vertici delle classifiche. Intervistato da fanpage.it il ragazzo ha parlato del suo rapporto con Anna Pettinelli, che lo ha sempre sostenuto ma anche rimproverato all’occorrenza: È stato un rapporto madre/figlio, discussioni però poi il giorno dopo presi benissimo, abbiamo lavorato molto assieme, abbiamo fatto anche un percorso non solo artistico ma anche psicologico, visto che mi ha aiutato tantissimo. Aka7even ha detto di aver capito che non sarebbe stato il vincitore già diverso tempo fa: L’avevo capito tempo prima. Ma non mi interessava ... Leggi su isaechia (Di venerdì 21 maggio 2021)è stato uno dei finalisti di20. Grazie al talent di Maria De Filippi, Luca Marzano ha mostrato tutto il suo talento e i suoi pezzi stanno riscuotendo un ottimo successo sia in radio che sui social. Oggi è uscito il suo primo album e, come da previsione, è già ai vertici delle classifiche. Intervistato da fanpage.it il ragazzo ha parlato del suo rapporto con Anna Pettinelli, che lo ha sempre sostenuto ma anche rimproverato all’occorrenza: È stato un rapporto madre/figlio, discussioni però poi il giorno dopo presi benissimo, abbiamo lavorato molto assieme, abbiamo fatto anche un percorso non soloco ma anche psicologico, visto che mi ha aiutato tantissimo.ha detto di aver capito che non sarebbe stato il vincitore già diverso tempo fa: L’avevo capito tempo prima. Ma non mi interessava ...

