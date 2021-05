“Alcol e droghe”. Harry, momento choc nella vita del principe: “Per non pensare a mamma” (Di venerdì 21 maggio 2021) principe Harry, tempo di confessioni. Un passato che riemerge con la stessa portata di uno tsunami. Il principe Harry si è lasciato andare a qualche confessione rivelatrice di momenti decisamente delicati che hanno segnato la sua esistenza. Secondogenito di Carlo e di Lady D, Harry decide di mettere tutto sul tavolo, senza omettere anche alcune verità ‘scomode’ e dalle improbabili conseguenze. Tutto durante il documentario con Oprah Winfrey ‘The Me You Can’t See’, in onda da oggi su Apple Tv, contenitore che di recente ha dato modo anche alla cantante Lady Gaga di raccontarsi come mai accaduto fino ad ora. Il principe senza alcun filtro, ha deciso di raccontarsi, aprendo molte porte rivelatrici su un passato non sempre piacevole come in molti credono. “Ho vissuto un incubo”, con ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 21 maggio 2021), tempo di confessioni. Un passato che riemerge con la stessa portata di uno tsunami. Ilsi è lasciato andare a qualche confessione rivelatrice di momenti decisamente delicati che hanno segnato la sua esistenza. Secondogenito di Carlo e di Lady D,decide di mettere tutto sul tavolo, senza omettere anche alcune verità ‘scomode’ e dalle improbabili conseguenze. Tutto durante il documentario con Oprah Winfrey ‘The Me You Can’t See’, in onda da oggi su Apple Tv, contenitore che di recente ha dato modo anche alla cantante Lady Gaga di raccontarsi come mai accaduto fino ad ora. Ilsenza alcun filtro, ha deciso di raccontarsi, aprendo molte porte rivelatrici su un passato non sempre piacevole come in molti credono. “Ho vissuto un incubo”, con ...

