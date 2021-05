Alberto Matano, diffida per lui e La Vita In Diretta sul caso Denise Pipitone: “Mi arrabbio” (Di sabato 22 maggio 2021) Nuove stranezze sul caso di Denise Pipitone. Ieri i giornalisti de La Vita In Diretta hanno intervistato la zia di Gaspare Ghaleb, l’ex di Jessica Pulizzi, ma il filmato non è andato in onda. Alberto Matano ha annunciato in Diretta l’arrivo di una diffida da parte della famiglia della donna. “Vi devo dire che abbiamo anche un documento importante. Ha parlato con noi uno dei parenti di un protagonista. Stiamo in questo momento comprendendo se possiamo mandare in onda la testimonianza. Perché è appena arrivata da noi una lettera e non sappiamo se possiamo mostrarvi tutto. La nostra giornalista è andata dai familiari di Gaspare Ghaleb, in particolare dalla zia. La donna ha fatto una lunga intervista con noi, ci ha accolto benissimo a casa ... Leggi su biccy (Di sabato 22 maggio 2021) Nuove stranezze suldi. Ieri i giornalisti de LaInhanno intervistato la zia di Gaspare Ghaleb, l’ex di Jessica Pulizzi, ma il filmato non è andato in onda.ha annunciato inl’arrivo di unada parte della famiglia della donna. “Vi devo dire che abbiamo anche un documento importante. Ha parlato con noi uno dei parenti di un protagonista. Stiamo in questo momento comprendendo se possiamo mandare in onda la testimonianza. Perché è appena arrivata da noi una lettera e non sappiamo se possiamo mostrarvi tutto. La nostra giornalista è andata dai familiari di Gaspare Ghaleb, in particolare dalla zia. La donna ha fatto una lunga intervista con noi, ci ha accolto benissimo a casa ...

