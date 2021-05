Zone bianche | quali regioni sono più vicine? Il punto

Leggi su ultimora.news

(Di giovedì 20 maggio 2021)a diventare? Per rispondere a questa domanda in una maniera che sia più attendibile possibile potrebbe essere necessario attendere il monitoraggio di venerdì 21 maggio ed anche quelli successivi con cadenza settimanale. Tuttavia, cidiversi trend che raccontanosituazioni epidemiologiche volgono, quantomeno nel breve termine, verso un scenario in cui possa valere il minimo grado di restrizioni. Come si diventa zona bianca? La zona bianca viene raggiunta nel momento in cui una regione rileva meno di 50 casi settimanali per 100.000 abitanti per tre settimane consecutive. Qualora un territorio viaggi verso questo dato e si ipotizzi la prosecuzione del trend, si può già con un po' di approssimazione ...