Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 20/05/21 (Di giovedì 20 maggio 2021) Ma io dalle anticipazioni mica lo avevo capito che nella puntata di oggi ci sarebbe stato tutto questo trashazzo! Ero lì a guardare la puntata tra l’annoiato e l’assonnato e nel giro di due secondi, quando Armando Incarnato e Nicola Vivarelli hanno iniziato a ringhiarsi addosso, ho ripreso vita, mi sono drizzata sul divano, ho iniziato sgranocchiare popcorn virtuali e nella testa mi risuonava un coro da stadio che diceva ‘rissa, rissa, rissa, rissa!‘. Sia chiaro, non perdonerò mai la SacraReda per avermi privata dello scontro muso a muso tra Armando e Riccardo Guarnieri che è stato tagliato di netto insieme ad altri 3/4 di puntata del Riccardone-gate che è stata palesemente Però devo dire che tutto sommato questa lite poraccia tra Armando e Nicola mi ha quantomeno dissuasa dal cavarmi le pupille dalle orbite come ero intenzionata a ... Leggi su fattidigossip (Di giovedì 20 maggio 2021) Ma io dalle anticipazioni mica lo avevo capito che nelladi oggi ci sarebbe stato tutto questo trashazzo! Ero lì a guardare latra l’annoiato e l’assonnato e nel giro di due secondi, quando Armando Incarnato e Nicola Vivarelli hanno iniziato a ringhiarsi addosso, ho ripreso vita, mi sono drizzata sul divano, ho iniziato sgranocchiare popcorn virtuali e nella testa mi risuonava un coro da stadio che diceva ‘rissa, rissa, rissa, rissa!‘. Sia chiaro, non perdonerò mai la SacraReda per avermi privata dello scontro muso a muso tra Armando e Riccardo Guarnieri che è stato tagliato di netto insieme ad altri 3/4 didel Riccardone-gate che è stata palesemente Però devo dire che tutto sommato questa lite poraccia tra Armando e Nicola mi ha quantomeno dissuasa dal cavarmi le pupille dalle orbite come ero intenzionata a ...

