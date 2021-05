Toscana Aeroporti | Carrai confermato presidente e Naldi amministratore delegato

(Di giovedì 20 maggio 2021) Lo comunica la società in una nota. In virtù delle deleghe conferite, ilMarcoe l'Robertosono da considerarsi esecutivi. Il Cda ha nominato quale viceil consigliere Stefano Bottai. Fanno parte del Cda Elisabetta Fabri, Antonella Mansi, Giorgio De Lorenzi, Patrizia Pacini, Mirko Romoli Fenu, Claudio Bianchi, Nicoletta De Francesco e Cristina Martelli L'articolo proviene da Firenze Post.

PISA - Prima riunione per il nuovo Consiglio di amministrazione di, nominato il 18 Maggio dall'Assemblea degli azionisti. Il Consiglio si è riunito oggi per eleggere le cariche sociali e conferire le deleghe di gestione. Marco Carrai è stato ...'La scelta della Giunta Giani di far assumere alla Regioneuna posizione di astensione sulle modifiche allo statuto diè un errore - scrive in una nota Sinistra Civica Ecologista che - ritiene che dividere il fronte dei soci pubblici, peraltro già minoritario nella composizione azionaria, indebolisca ...Giunta Giani si astiene alla votazione per le modifiche allo statuto della società di gestione degli aeroporti di Firenze e Pisa ...(Teleborsa) – Il nuovo consiglio di amministrazione di Toscana Aeroporti, società quotata sull’MTA che gestisce gli scali aeroportuali di Firenze e Pisa, si è riunito oggi per eleggere ...