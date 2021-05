Advertising

lifestyleblogit : Teva lancia nuova grafica confezioni, al via campagna informativa - - italiaserait : Teva lancia nuova grafica confezioni, al via campagna informativa -

Ultime Notizie dalla rete : Teva lancia

Adnkronos

Obiettivi, rendere più riconoscibile il marchioe facilitare l'aderenza alle terapie da parte dei pazineti per lo più con patologie croniche... all'ombra del Bosco Verticale, Isola Design District (Isola.design)un palinsesto di ... Ancora da non perdere i talk "per te. Quando il design è al servizio della salute", un appuntamento ...Obiettivi, rendere più riconoscibile il marchio Teva e facilitare l aderenza alle terapie da parte dei pazineti per lo più con patologie croniche ...