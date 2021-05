Santa Sede: privilegi dei manager laici a scapito dei dipendenti? (Di giovedì 20 maggio 2021) Fa scalpore la decisione per il taglio degli stipendi dei dipendenti della Santa Sede. Ad eccezione però dei manager laici. Tanto da indurre i lavoratori del vaticano a presentare una petizione di protesta a Papa Francesco. Nella quale si chiede rigore sulla distibuzione e sulla gestione finanziaria di tutto l’apparato ecclesiastico. Cosa chiedono i lavoratori della Leggi su periodicodaily (Di giovedì 20 maggio 2021) Fa scalpore la decisione per il taglio degli stipendi deidella. Ad eccezione però dei. Tanto da indurre i lavoratori del vaticano a presentare una petizione di protesta a Papa Francesco. Nella quale si chiede rigore sulla distibuzione e sulla gestione finanziaria di tutto l’apparato ecclesiastico. Cosa chiedono i lavoratori della

Advertising

teatrolafenice : ?? Alla Chiesa di Santa Giustina ogni 7 ottobre i musici della Cappella ducale eseguivano in processione una messa s… - PaoloAcciai : Coronavirus Covid-19: al via la campagna mondiale 'Vaccino per tutti'. Suor Smerilli (Santa Sede), 'Gli interessi p… - BencivenniMaria : RT @agensir: #Coronavirus #Covid19: al via la campagna mondiale “Vaccino per tutti”. Suor Smerilli (Santa Sede), “Gli interessi privati non… - NewHumanityNGO : RT @agensir: #Coronavirus #Covid19: al via la campagna mondiale “Vaccino per tutti”. Suor Smerilli (Santa Sede), “Gli interessi privati non… - peppe844 : #Mafia Ancora troppo inchini: la Santa Sede si impegna a spezzare i legami tra mafie e Chiesa… -