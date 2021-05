Romina Power si mostra con Albano mano nella mano: ecco cosa sta succedendo (Di giovedì 20 maggio 2021) Sui social spunta uno scatto molto particolare di Albano e Romina. I due si mostrano mano nella mano, ma cosa sta succedendo? Albano Carrisi e Romina Power (Gettyimages)La storia tra Albano Carrisi e Romina Power è stata oggetto di grande attenzione per tanti anni. Due artisti straordinari, che hanno trovato poi modo di fondere non solo i propri percorsi professionali, ma anche i loro cuori. E proprio per questo l’amore che li ha visti protagonisti è stato sotto le luci dei riflettori per tanto tempo, arrivando a porre la coppia Carrisi-Power tra le più amate del pubblico, Eppure, la ... Leggi su kronic (Di giovedì 20 maggio 2021) Sui social spunta uno scatto molto particolare di. I due sino, mastaCarrisi e(Gettyimages)La storia traCarrisi eè stata oggetto di grande attenzione per tanti anni. Due artisti straordinari, che hanno trovato poi modo di fondere non solo i propri percorsi professionali, ma anche i loro cuori. E proprio per questo l’amore che li ha visti protagonisti è stato sotto le luci dei riflettori per tanto tempo, arrivando a porre la coppia Carrisi-tra le più amate del pubblico, Eppure, la ...

Ultime Notizie dalla rete : Romina Power Al Bano e il triangolo amoroso Loredana - Romina: cos'è successo su instagram Al Bano compleanno: la foto di Loredana Lecciso e il post ironico di Romina Power Al Bano Carrisi oggi compie ben 78 anni e tutti sono pronti a festeggiare con lui questo grande traguardo. Vaccinato (prima dose) contro il covid, sempre energico, con mille progetti in ...

Al Bano compie 78 anni: Romina Power pubblica una foto di coppia, Loredana Lecciso si sveglia con lui Oggi Al Bano compie 78 anni e per festeggiarlo, le due donne che in questi anni sono state al suo fianco hanno deciso di condividere degli scatti di coppia via social. La sua ex Romina Power , con la quale continua ad avere buoni rapporti, ha scelto di condividere una fotografia del loro passato in cui appaiono giovanissimi e intenti a camminare mano nella mano . Loredana ...

