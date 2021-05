Qualiano | non riesce a restituire i soldi all’usuraio e tenta suicidio con l’acido | arrestato 27enne

(Di giovedì 20 maggio 2021) Nella mattinata odierna, personale appartenente alla Squadra Investigativa del Commissariato di P.S. di Giugliano-Villaricca ha dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Napoli Nord, su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di P.R., di anni 27 e residente in, ritenuto responsabile dei L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

TeleCapriNews : Quarto (Napoli): violenza di genere, i Carabinieri hanno arrestato un 52enne per lesioni personali e atti persecuto… -

Ultime Notizie dalla rete : Qualiano non

Teleclubitalia

...dove i Carabinieri della locale tenenza in team con i colleghi della stazione dihanno ... Secondo quanto ricostruito durante le indagini, l'uomoavrebbe mai accettato la nuova relazione ......denuncia presentata ai carabinieri della Tenenza di Quarto Flegreo e della Stazione di. A ... ed è uno storico che parte dall'assunto per cui l'uomoavrebbe mai accettato la nuova relazione ...Stretto nella morsa dell'usura ha provato a togliersi la vita ingerendo acido muriatico. Salvato dall'intervento della Polizia e, dopo alcuni giorni in terapia intensiva, è ...La querelle partita dopo la denuncia di un presunto atto intimidatorio pubblicata dal presidente dell'associazione sul gruppo social ...