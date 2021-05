Pepicelli, Noi Campani scrive alla Ricciardi: “Ecco la nota dell’Agenzia del Demanio… “ (Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Abbiamo appena inviato alla senatrice Ricciardi del M5S la nota con cui l’Agenzia del Demanio ha comunicato l’efficacia dell’aggiudicazione dell’appalto per la ex caserma Pepicelli che sarà destinata a polo delle amministrazioni statali. Lo abbiamo fatto per amore della verità e per ribadire che il progetto, dell’importo di circa 50 milioni di euro, era stato già definito dal sindaco Mastella attraverso un protocollo di intesa con l’Agenzia del Demanio firmato nel luglio 2018. A breve, dunque, come già annunciato dal primo cittadino nei giorni scorsi, saranno avviati i lavori. alla senatrice Ricciardi consigliamo, per le prossime uscite, di informarsi meglio”. Così in una nota la segreteria provinciale di Noi ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Abbiamo appena inviatosenatricedel M5S lacon cui l’Agenzia del Demanio ha comunicato l’efficacia dell’aggiudicazione dell’appalto per la ex casermache sarà destinata a polo delle amministrazioni statali. Lo abbiamo fatto per amore della verità e per ribadire che il progetto, dell’importo di circa 50 milioni di euro, era stato già definito dal sindaco Mastella attraverso un protocollo di intesa con l’Agenzia del Demanio firmato nel luglio 2018. A breve, dunque, come già annunciato dal primo cittadino nei giorni scorsi, saranno avviati i lavori.senatriceconsigliamo, per le prossime uscite, di informarsi meglio”. Così in unala segreteria provinciale di Noi ...

