Parte la corsa al Quirinale: la mossa di Prodi (Di giovedì 20 maggio 2021) Mattarella annuncia la volontà di non voler correre per il secondo mandato, il Professore: "Speriamo cambi opinione. Io alternativa? Sono più vecchio di lui..." Leggi su ilgiornale (Di giovedì 20 maggio 2021) Mattarella annuncia la volontà di non voler correre per il secondo mandato, il Professore: "Speriamo cambi opinione. Io alternativa? Sono più vecchio di lui..."

Advertising

MdelGrillo : RT @pap1pap: Nelle ultime 2 partite, rigore concesso dal var a parte, ci sono stati 7 errori dell'arbitro in campo. 6 a favore della Juvent… - Lucchisius : RT @pap1pap: Nelle ultime 2 partite, rigore concesso dal var a parte, ci sono stati 7 errori dell'arbitro in campo. 6 a favore della Juvent… - bergomi00 : RT @pap1pap: Nelle ultime 2 partite, rigore concesso dal var a parte, ci sono stati 7 errori dell'arbitro in campo. 6 a favore della Juvent… - miciomannaro : RT @pap1pap: Nelle ultime 2 partite, rigore concesso dal var a parte, ci sono stati 7 errori dell'arbitro in campo. 6 a favore della Juvent… - Gacu81 : RT @pap1pap: Nelle ultime 2 partite, rigore concesso dal var a parte, ci sono stati 7 errori dell'arbitro in campo. 6 a favore della Juvent… -