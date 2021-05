“Non si fa!”. I soliti ignoti, fan del programma imbestialiti. Tutti contro Amadeus e la Rai: “Non è giusto!” (Di giovedì 20 maggio 2021) Pubblico scatenato quello de I soliti ignoti che ieri si è visto sfilare il loro programma preferito per una partita di calcio. Insomma, Amadeus e i suoi ignoti non sono andati in onda su Rai1. È capitato la sera del 19 maggio 2021, il seguitissimo game show di Rai1 non è andato in onda con tanto sbigottimento dei telespettatori. Per seguire le indagini condotte da Amadeus, i fan “ignotisti” dovranno aspettare quindi la serata del 20 maggio. Il motivo? Subito dopo il tg, è andata in onda la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus. La partita, che si è giocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia, ha segnato tra l’altro il ritorno dei tifosi allo stadio. L’impianto, di proprietà del Sassuolo, ha ospitato 4.300 persone, il 20 per cento della capienza massima. Tra ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 20 maggio 2021) Pubblico scatenato quello de Iche ieri si è visto sfilare il loropreferito per una partita di calcio. Insomma,e i suoinon sono andati in onda su Rai1. È capitato la sera del 19 maggio 2021, il seguitissimo game show di Rai1 non è andato in onda con tanto sbigottimento dei telespettatori. Per seguire le indagini condotte da, i fan “sti” dovranno aspettare quindi la serata del 20 maggio. Il motivo? Subito dopo il tg, è andata in onda la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus. La partita, che si è giocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia, ha segnato tra l’altro il ritorno dei tifosi allo stadio. L’impianto, di proprietà del Sassuolo, ha ospitato 4.300 persone, il 20 per cento della capienza massima. Tra ...

Advertising

AnnalisaChirico : Chiunque sia in difficoltà in mare va aiutato, è la legge del mare (e un obbligo morale). Ma l’ingresso nel territo… - bobogiac : 5 anni fa moriva Marco Pannella. Per me è stato un punto di riferimento non solo politico. In questi anni ho sempre… - NicolaPorro : Grandissima Elisabetta Canalis, contro la dittatura del pensiero unico. Guardate cosa ha scritto... Adesso vediamo… - berjon_juarez : RT @pvallin: 'Per fortuna il mio razzismo non mi fa guardare Quei programmi demenziali con tribune elettorali E avete voglia di mettervi pr… - The_Profanador : RT @pvallin: 'Per fortuna il mio razzismo non mi fa guardare Quei programmi demenziali con tribune elettorali E avete voglia di mettervi pr… -