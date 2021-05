No vax , Rsa sospende 18 operatori perché rifiutavano di vaccinarsi: «Sono un rischio per la struttura» (Di giovedì 20 maggio 2021) No vax, no lavoro. A Verona Sono stati sospesi 18 operatori socio-sanitari alla «Pia Opera Ciccarelli», fondazione di San Giovanni Lupatoto, perché si Sono rifiutati... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 20 maggio 2021) No vax, no lavoro. A Veronastati sospesi 18socio-sanitari alla «Pia Opera Ciccarelli», fondazione di San Giovanni Lupatoto,sirifiutati...

Advertising

Ritamontegrappa : RT @GuidoDeMartini: ?? #NoObbligoVaccinale ?? TORNA L’APARTHEID, QUESTA VOLTA IN ITALIA ???? Rsa di Dolo, operatori sanitari No Vax isolati:… - cogitosum11 : RT @BagueraDaniela: il TSO al ragazzo. Il sequestro del bar a Chivasso. Poi i giornalisti. Poi qualsiasi scienziato non allineato. Ed il ri… - MariaCagnoli : @queequeg1901 @GregPignataro @felice_modica Sono già noti episodi di reparti Covid-free reinfettati da operatori no… - MassimoRandolfi : RT @NurseTimes: ?? Nurse Times Coronavirus, Tribunale Belluno boccia ricorso di operatori no-vax: Niente da fere per i lavoratori delle Rsa.… - NurseTimes : ?? Nurse Times Coronavirus, Tribunale Belluno boccia ricorso di operatori no-vax: Niente da fere per i lavoratori de… -