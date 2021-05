Monster Hunter: Capcom ha annunciato un nuovo evento dedicato alla serie – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 20 maggio 2021) Capcom ha annunciato un nuovo evento dedicato alla serie Monster Hunter per la fine di maggio, in cui parlerà di Rise e di Stories 2.. Capcom ha annunciato un nuovo evento digitale per la serie Monster Hunter, che si svolgerà il 26 maggio 2021 alle 16:00 ora italiana e sarà trasmesso in streaming come sempre. Di cosa si parlerà? A quanto pare ci troveremo di fronte a qualcosa di molto simile all’evento precedente. Quindi saranno illustrati i nuovi contenuti di Monster Hunter Rise, che saranno introdotti con l’aggiornamento 3.0, e si tornerà a parlare di ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 20 maggio 2021)haunper la fine di maggio, in cui parlerà di Rise e di Stories 2..haundigitale per la, che si svolgerà il 26 maggio 2021 alle 16:00 ora italiana e sarà trasmesso in streaming come sempre. Di cosa si parlerà? A quanto pare ci troveremo di fronte a qualcosa di molto simile all’precedente. Quindi saranno illustrati i nuovi contenuti diRise, che saranno introdotti con l’aggiornamento 3.0, e si tornerà a parlare di ...

