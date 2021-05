Matteo Salvini non sposa Francesca Verdini: “Il matrimonio non è in programma” (Di giovedì 20 maggio 2021) Nessun matrimonio in programma per Matteo Salvini e Francesca Verdini. Le voci sulle secondo nozze per il leader della Lega si rincorrevano da tempo, ma a smentirle una volta per tutte ci ha pensato lui stesso, che al settimanale Oggi ha chiarito: “Io sto benissimo con la mia fidanzata, ma il matrimonio non è in programma”. Il loro rapporto procede nel migliore dei modi e i fotografi li hanno immortalati in diverse occasioni felici e sorridenti nel loro ‘quadretto’ di famiglia allargata. Francesca Verdini infatti, 28 anni, ha stretto un ottimo feeling anche con Mirta, la figlia che Salvini ha avuto nel 2012 dalla relazione con Giulia Martinelli. Chi è Francesca ... Leggi su cityroma (Di giovedì 20 maggio 2021) Nessuninper. Le voci sulle secondo nozze per il leader della Lega si rincorrevano da tempo, ma a smentirle una volta per tutte ci ha pensato lui stesso, che al settimanale Oggi ha chiarito: “Io sto benissimo con la mia fidanzata, ma ilnon è in”. Il loro rapporto procede nel migliore dei modi e i fotografi li hanno immortalati in diverse occasioni felici e sorridenti nel loro ‘quadretto’ di famiglia allargata.infatti, 28 anni, ha stretto un ottimo feeling anche con Mirta, la figlia cheha avuto nel 2012 dalla relazione con Giulia Martinelli. Chi è...

