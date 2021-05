“La Rai querela Fedez” (Di giovedì 20 maggio 2021) La Rai è pronta a querelare Fedez: anzi la Rai querela Fedez. La notizia è di Tvblog che scrive che l’azienda passerebbe alle vie legali contro il rapper per diffamazione e danno d’immagine Martedì prossimo la commissione di Vigilanza Rai, a quanto apprende l’Adnkronos, si riunirà in plenaria per valutare la possibilità di audire Fedez sul caso del Concertone del Primo Maggio e l’accusa di censura da parte dello stesso Fedez nei confronti della Rai. La Bicamerale dovrà decidere, a fronte del regolamento dell’organismo parlamentare, se l’audizione di un soggetto terzo, citato in Commissione, rientri nelle funzioni della bicamerale stessa. Secondo Tvblog la denuncia contro il rapper è pronta: Nel frattempo, secondo quanto apprendiamo in queste ore, la Rai avrebbe dato mandato al suo ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) La Rai è pronta are: anzi la Rai. La notizia è di Tvblog che scrive che l’azienda passerebbe alle vie legali contro il rapper per diffamazione e danno d’immagine Martedì prossimo la commissione di Vigilanza Rai, a quanto apprende l’Adnkronos, si riunirà in plenaria per valutare la possibilità di audiresul caso del Concertone del Primo Maggio e l’accusa di censura da parte dello stessonei confronti della Rai. La Bicamerale dovrà decidere, a fronte del regolamento dell’organismo parlamentare, se l’audizione di un soggetto terzo, citato in Commissione, rientri nelle funzioni della bicamerale stessa. Secondo Tvblog la denuncia contro il rapper è pronta: Nel frattempo, secondo quanto apprendiamo in queste ore, la Rai avrebbe dato mandato al suo ...

