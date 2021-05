Khaby Lame | insieme a Del Piero | prende in giro chi taglia una mela a mani nude

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 20 maggio 2021) È il format che, ormai, tutti i ragazzini imitano nei loro video sui social network. Da TikTok a Instagram, indifferentemente. Non a caso, ne abbiamo parlato come l’italiano più famoso al mondo in questo momento, tanto da attirare il like anche di Mark Zuckerberg in persona. Ieri,e Delsi sono mostratiin un video su Instagram, un po’ per gioco, un po’ per far aumentare l’hype intorno a quello che potremmo definire un vero e proprio “meme vivente”. LEGGI ANCHE > Il fenomenoevidenzia, ancora una volta, il declino dei media tradizionalie Delin un video virale Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ...