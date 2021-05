Il personal trainer? È un robot, fra i suoi creatori un ingegnere di Gazzaniga (Di giovedì 20 maggio 2021) Un assistente virtuale, pronto ad indirizzare al meglio gli esercizi di fitness e correggere immediatamente qualsiasi errore di postura per chi vuole svolgere attività fisica fra le pareti domestiche. Ha avuto la spinta decisiva dallo stop forzato del lockdown il personal trainer virtuale Gymnasio, nato grazie ad un team multidisciplinare formato da cinque ingegneri e designer, fra i quali anche il bergamasco Daniele Gusmini di Gazzaniga. “L’allenamento a casa – spiegano – e? ancora lontano dall’essere una valida alternativa all’esperienza in palestra, senza la possibilita? di essere adeguatamente monitorati e motivati. Molte persone scelgono comunque di allenarsi a casa, per quella che durante la pandemia è divenuta addirittura una necessità. Molti di noi hanno ripreso le vecchie attrezzature da palestra, scaricato applicazioni per ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 20 maggio 2021) Un assistente virtuale, pronto ad indirizzare al meglio gli esercizi di fitness e correggere immediatamente qualsiasi errore di postura per chi vuole svolgere attività fisica fra le pareti domestiche. Ha avuto la spinta decisiva dallo stop forzato del lockdown ilvirtuale Gymnasio, nato grazie ad un team multidisciplinare formato da cinque ingegneri e designer, fra i quali anche il bergamasco Daniele Gusmini di. “L’allenamento a casa – spiegano – e? ancora lontano dall’essere una valida alternativa all’esperienza in palestra, senza la possibilita? di essere adeguatamente monitorati e motivati. Molte persone scelgono comunque di allenarsi a casa, per quella che durante la pandemia è divenuta addirittura una necessità. Molti di noi hanno ripreso le vecchie attrezzature da palestra, scaricato applicazioni per ...

