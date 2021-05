**Greve in Chianti: esplosione provoca crollo casa, si cercano due dispersi** (Di giovedì 20 maggio 2021) Firenze, 20 mag. - (Adnkronos) - Un incendio ha provocato un'esplosione all'interno di un'abitazione che ha causato il crollo dell'edificio. E' successo questa mattina nella località Borgo di Dudda nel comune di Greve in Chianti (Firenze), Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze che stanno operando per estinguere l'incendio e per la ricerca di due persone che risultano disperse sotto le macerie. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Firenze, 20 mag. - (Adnkronos) - Un incendio hato un'all'interno di un'abitazione che ha causato ildell'edificio. E' successo questa mattina nella località Borgo di Dudda nel comune di Greve in(Firenze), Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze che stanno operando per estinguere l'incendio e per la ricerca di due persone che risultano disperse sotto le macerie.

