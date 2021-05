**Greve in Chianti: crollo casa, procura Firenze indaga per omicidio colposo** (Di giovedì 20 maggio 2021) Firenze, 20 mag. - (Adnkronos) - La procura di Firenze, apprende l'Adnkronos, ha aperto un fascicolo di indagine per il crollo dell'abitazione di due piani nel Borgo di Dudda, nel comune di Greve in Chianti, che ha provocato due morti mentre una donna è ancora dispersa e ricercata sotto le macerie. Al momento si procede contro ignoti ipotizzando il reato di omicidio colposo. In base agli accertamenti in corso non si escludono ulteriori sviluppi e quindi l'ipotese di iscrizione di nuovi reato come ad esempio il disastro colposo se fosse accertata la fuga di gpl. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021), 20 mag. - (Adnkronos) - Ladi, apprende l'Adnkronos, ha aperto un fascicolo di indagine per ildell'abitazione di due piani nel Borgo di Dudda, nel comune di Greve in, che ha provocato due morti mentre una donna è ancora dispersa e ricercata sotto le macerie. Al momento si procede contro ignoti ipotizzando il reato dicolposo. In base agli accertamenti in corso non si escludono ulteriori sviluppi e quindi l'ipotese di iscrizione di nuovi reato come ad esempio il disastro colposo se fosse accertata la fuga di gpl.

Agenzia_Ansa : Incendio ed esplosione in una casa a Greve in Chianti, nel fiorentino. Due dispersi. L'esplosione ha provocato il c… - fattoquotidiano : Firenze, crolla uno stabile a Greve in Chianti: due persone intrappolate sotto le macerie - TgrRai : RT @TgrRaiToscana: Salgono a due le vittime, ancora dispersa una donna - TGR Toscana - paulfrainer : RT @BreakingItalyNe: FIRENZE: Esplosione in una casa in località Borgo di Dudda nel comune di Greve in Chianti: Sale a 2 morti e 1 disperso… - BreakingItalyNe : FIRENZE: Esplosione in una casa in località Borgo di Dudda nel comune di Greve in Chianti: Sale a 2 morti e 1 dispe… -