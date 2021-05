Giro d’Italia 2021, le pagelle della dodicesima tappa. Vendrame da applausi, George Bennett un po’ spuntato (Di giovedì 20 maggio 2021) La dodicesima tappa del Giro d’Italia 2021, la Siena-Bagno di Romagna, ha premiato i fuggitivi. Andrea Vendrame ha conquistato il suo primo successo in carriera sulle strade della Corsa Rosa. Il veneto ha superato, in una volata a due, l’australiano Chris Hamilton. Per quanto concerne gli uomini di classifica, invece, gli unici a provarci sono stati gli alfieri della Trek-Segafredo Vincenzo Nibali e Giulio Ciccone. Di seguito le nostre pagelle della frazione odierna. LE pagelle della dodicesima tappa DEL Giro d’Italia 2021 ANDREA Vendrame (AG2R) VOTO 10: E’ stato un ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021) Ladel, la Siena-Bagno di Romagna, ha premiato i fuggitivi. Andreaha conquistato il suo primo successo in carriera sulle stradeCorsa Rosa. Il veneto ha superato, in una volata a due, l’australiano Chris Hamilton. Per quanto concerne gli uomini di classifica, invece, gli unici a provarci sono stati gli alfieriTrek-Segafredo Vincenzo Nibali e Giulio Ciccone. Di seguito le nostrefrazione odierna. LEDELANDREA(AG2R) VOTO 10: E’ stato un ...

