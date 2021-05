Gaza, continua l’offensiva d’Israele: razzi e raid nella notte (Di giovedì 20 maggio 2021) Non si ferma il fuoco nella striscia di Gaza, con Israele che continua la sua offensiva. Le forze militari israeliane attaccano la rete tunnel di Hamas. Altra notte di fuoco nella striscia di Gaza, con le forze militari d’Israele che hanno attaccato alcuni tunnel obiettivi di Hamas. Dalla striscia Hamas ha risposto con 80 razzi L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 20 maggio 2021) Non si ferma il fuocostriscia di, con Israele chela sua offensiva. Le forze militari israeliane attaccano la rete tunnel di Hamas. Altradi fuocostriscia di, con le forze militariche hanno attaccato alcuni tunnel obiettivi di Hamas. Dalla striscia Hamas ha risposto con 80L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Gaza continua Quali sono le sfide in Israele aperte dal conflitto con Hamas?. Intervista ad Ariel David ...visione strategica e di lungo periodo sul problema di Gaza, ma sta di fatto che Netanyahu non può nemmeno vantare di aver raggiunto questi obiettivi tattici limitati, dal momento che Hamas continua a ...

Save the Children, cinquanta scuole a Gaza e tre in Israele sono state danneggiate nell'ultima settimana A Gaza, inoltre, 450 bambini sono rimasti feriti. Save the Children continua a chiedere con forza un cessate il fuoco immediato per proteggere i bambini e le loro famiglie. "Ho 11 anni e ho vissuto ...

Razzi da Gaza, raid di Israele Adnkronos Israele-Gaza, “cessate il fuoco possibile già domani” Un cessate il fuoco tra Israele e Hamas potrebbe entrare in vigore già domani. Lo scrive il ‘Wall Street Journal’ citando fonti vicine ai negoziati secondo le quali i mediatori egiziani avrebbero comp ...

Israele-Gaza, nella notte ancora razzi e raid Ancora una notte di razzi e raid in Medio Oriente. Dalla Striscia di Gaza circa 80 razzi e colpi di mortaio sono stati lanciati verso Israele tra le 19 di ieri sera e le 7 di questa mattina. Lo sosten ...

