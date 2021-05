Eurovision Song Contest 2021: i Maneskin gli artisti più ascoltati su Spotify (Di giovedì 20 maggio 2021) Eurovision Song Contest 2021 All’Eurovision Song Contest 2021 occhi puntati sui Måneskin. La band arriva sul palcoscenico musicale più importante in Europa con un significativo primato: la leadership su Spotify. I dati di Spotify mostrano come questa edizione sia attesa, con gli utenti della piattaforma che stanno ascoltando sia le canzoni in gara quest’anno – anche attraverso la playlist ufficiale dedicata a Eurovision 2021 – che i brani e gli artisti protagonisti delle edizioni precedenti. Protagonisti assoluti proprio i Måneskin, che rappresentano l’Italia all’Eurovision 2021: la loro ZITTI E BUONI, vincitrice a Sanremo ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 20 maggio 2021)All’occhi puntati sui Måneskin. La band arriva sul palcoscenico musicale più importante in Europa con un significativo primato: la leadership su. I dati dimostrano come questa edizione sia attesa, con gli utenti della piattaforma che stanno ascoltando sia le canzoni in gara quest’anno – anche attraverso la playlist ufficiale dedicata a– che i brani e gliprotagonisti delle edizioni precedenti. Protagonisti assoluti proprio i Måneskin, che rappresentano l’Italia all’: la loro ZITTI E BUONI, vincitrice a Sanremo ...

Advertising

RaiRadio2 : In bocca al lupo ai @thisismaneskin che rappresenteranno l'Italia all''#EurovisionSongContest2021??… - Raiofficialnews : Stasera in diretta da Rotterdam, le semifinali dell’@Eurovision con @emastokholma e @saverioraimondo, alle 20.45 su… - rtl1025 : ?? Apprendiamo in diretta la notizia della positività al #COVID19 di Duncan #Laurence, rappresentante dell'#Olanda a… - MalagoliAnna : I simboli di #Rotterdam si vestono a festa per #EUROVISION Song Contest All'iconico ponte Erasmus - soprannominato… - emalombardini : Eurovision Song Contest Eurovision Song Contest 2021, stasera San Marino la seconda semifinale: l'ordine di appariz… -